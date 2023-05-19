Минсельхоз: Россия с октября введет ограничения на ввоз иностранных семян

В Минсельхозе заявили, что РФ с октября планирует ввести ограничения на ввоз иностранных семян. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев на заседании Всероссийского зернового форума, передает ТАСС.

Он также отметил, что российские экспортеры зерна готовы заменить долю ушедших из страны компаний. Сама Россия готова и дальше поставлять зерно своим партнерам и нуждающимся странам, добавил Патрушев.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд руб. российским регионам на покрытие части затрат производителей зерновых культур. Информацию об этом пресс-служба российского кабмина опубликовала на своем сайте.

Деньги выделят из федерального бюджета и направят 65 регионам страны. Затем местные власти перечислят средства местным сельхозпроизводителям, которые смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.