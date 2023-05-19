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Товарооборот России и Китая в январе-марте вырос на 25% в год к году, до $51,9 млрд

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Mark Schiefelbein/AP

Двусторонний товарооборот России и Китая в январе-марте 2023 года вырос на 24,5% и составил $51,9 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы правительства РФ к визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в КНР.

«В январе-марте 2023 года объем торговли вырос еще на 24,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) — до $51,9 млрд», — следует из материалов.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что товарооборот между странами по итогам 2023 года может оказаться более $200 млрд.

В материалах говорится, что несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина активно развивается, а Китай является ведущим торговым партнером России. «На протяжении предыдущих двух лет двусторонний товарооборот ежегодно увеличивался на треть», — говорится в материалах. Там отмечается, что по итогам прошлого года показатель достиг рекордного уровня — $185 млрд.

Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом. Там он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме.

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