Собянин: южный участок МСД могут запустить уже в текущем году

Работы на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) могут завершиться уже в этом году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что готовность всех пусковых комплексов МСД составляет от 65 до 95%.

«Но для этого нужно, чтобы все пусковые комплексы вошли в строй одновременно», — уточнил т мэр. Он добавил, что это очень сложно, потому что каждый из них имеет свою специфику, особенности и проблемы.

Собянин также указал, что южный участок Московского скоростного диаметра является одним из сложнейших городских дорожных строительных проектов в мире.

Генеральный директор АО «Московская инженерно-строительная компания» Фарит Хайдаров подчеркнул, что работа ведется круглосуточно, на объекте задействована свыше 400 человек и 100 единиц техники.

Ранее, 30 марта, Собянин сообщил, что движение транспорта по Сабуровскому мосту на южном участке МСД планируется запустить в 2023 году. По словам градоначальника, строительство моста близится к завершению.

Также Собянин сообщил, что на севере Москвы построят четыре новых железнодорожных путепровода на пересечении Октябрьского направления МЖД и МЦД-1.

Автомобилисты смогут напрямую доехать до северного участка МСД из района Останкинский.

Ранее Собянин решил вопрос со строительством мечети в Косино-Ухтомском районе.