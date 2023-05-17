«Страна.ua»: на Украине рекордно выросли цены на фрукты и овощи от местных фермеров

В мае цены на фрукты и овощи от фермеров на Украине рекордно выросли после замедления в апреле. Например, клубника продается по 600-650 гривен за 1 кг, что вдвое дороже греческой. Цены на молодой картофель составляют 180-200 гривен за 1 кг, что в два раза дороже египетского. Об этом сообщает «Страна.ua». В рублях стоимость украинской клубники составляет 1314-1423 рубля, а картофеля – 395-438 рублей.

Как говорится в публикации, цены в мае выросли и на капусту, морковь, яблоки. А лук на Украине сейчас едва ли не самый дорогой в Восточной Европе, добавляется в статье.

«Фермеры говорят, что завышают ценники не от хорошей жизни: зашкаливает стоимость удобрений, семян, средств защиты растений. В целом посевная в этом году подорожала на 40-50%. Плюс по некоторым позициям уже сейчас намечается дефицит. Так, может быть недобор клубники и косточковых из-за недавних заморозков в отдельных регионах. Поэтому цены будут расти и дальше», — отмечается в материале.

Ранее телеканал «Пятый» сообщил, что «борщевой набор» на Украине подорожал на 30%. Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прокомментировал телеканалу ,что на стоимость продажи овощей влияет электричество, которое «добавило к стоимости продуктов 10%-15%, поэтому на Украине произошел скачок цен на продукты на 30%-35%».

В октябре 2022 года сообщалось, что на Украине зафиксирована максимальная с 2017 года стоимость соленого сала. По представленным данным, 1 октября стоимость национального продукта в украинских магазинах достигла 258,7 гривны (около 429 рублей) за килограмм. Отмечается, что с сентября сало подорожало на 37,09 гривны. Цена на домашнее сало выросла до 199 гривен (около 330 рублей).