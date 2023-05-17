Глава Минэкономразвития Решетников заявил об улучшении ситуации с ростом доходов населения

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что ситуация с ростом доходов российского населения улучшается. Об этом он сообщил в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

«Да, по всем параметрам, и по росту доходов населения мы находимся чуть лучше тех оценок, которые я докладывал», — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил рост кредитования организаций и жилищного сектора в марте.

В начале мая он заявлял, что РФ по итогам текущего года может оказаться в числе лидеров по темпам экономического роста среди развитых стран.

Ранее Росстат сообщал, что в первом квартале 2023 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В апреле сообщалось, что по итогам первого квартала текущего года средняя заработная плата в РФ составила более 53 тыс. рублей в месяц.