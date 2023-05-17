Путин: запуск ж/д Решт-Астара позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки

Президент России Владимир Путин заявил, что запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора «Север – Юг», позволит разнообразить глобальные транспортные потоки. Об этом глава государства сказал на церемонии подписания соглашения о строительстве ж/д, передает РИА Новости.

«Уникальная транспортная артерия «Север – Юг», частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки», — сказал российский лидер, отметив, что перевозки по новому коридору получат значительные конкурентные преимущества.

Если сейчас доставка грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи (протяженность 7,2 тыс. км) занимает до 30-45 суток, то с новой дорогой можно говорить всего о 10 суток, рассказал Путин.

Церемония с участием президента Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси прошла в формате видеосвязи.

Ранее сообщалось, что МТК «Север-Юг» планируется достроить на частные средства.