Reuters: ЕК предложила рассмотреть альтернативы торговым санкциям против третьих стран

Еврокомиссия (ЕК) предложила рассмотреть введение в отношении третьих стран альтернативных мер в рамках 11-го пакета антироссийских санкций, прежде чем вводить против них торговые рестрикции в связи с обходом ограничений. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект предложения.

По данным агентства, данная инициатива связана с обеспокоенностью ФРГ, которую страна выразила во время обсуждений возможных торговых ограничений против КНР.

Отмечается, что 16 мая страны – члены ЕС обсудят обновленный проект предложения.

Ранее WSJ писало, что западные товары продолжают поступать на российский рынок через страны бывших советских республик.

В 2022 году резко вырос экспорт в соседние с Россией страны товаров двойного назначения из США и ЕС. Как показывает анализ торговых данных ООН, также увеличился объем поставок данной продукции из этих же стран в Россию, зачастую в аналогичных количествах. Все говорит о том, что российская сторона без проблем продолжает приобретать важнейшие для себя товары в обход санкций.