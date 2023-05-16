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Сбер предлагает банкам сэкономить на инкассации

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Пресс-служба Сбера

Снижение расходов на обслуживание сетей банкоматов на 35-40% обеспечивают внедрение передовых IT-решений и технологий, высокий уровень надежности и безопасности инкассаторской и кассовой службы, отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка на конференции «Современные решения для развития сети устройств самообслуживания». Такой результат показывает компания СберСервис, предоставляющая комплекс услуг по обслуживанию сетей банкоматов.

Скорость обслуживания увеличивается в разы, например, как только клиент сдает деньги инкассатору, тут же происходит зачисление этой суммы на его расчетный счет, подчеркнул Кузнецов. По его словам, банки привлекает комплексный характер продукта: это не просто перевозка денег из пункта А в пункт Б, но и кассовое обслуживание, система безопасности, техническая поддержка и ремонт устройств самообслуживания. Но любую услугу можно заказать и по отдельности.

Сейчас СберСервис обслуживает 145 кредитных организаций, это около 70% российских банков, у которых есть собственные сети банкоматов, а также 3,9 тыс. корпоративных клиентов. Инфраструктура Сбера по обслуживанию клиентов включает 301 кассовый центр в 83 регионах России, 3,8 тыс. броневиков и насчитывает 13 тыс. сотрудников.

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