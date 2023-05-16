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Минторг США сообщил о продлении ограничений против авиакомпании «Россия» на 180 дней

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Максим Блинов/РИА «Новости»

США продлили экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия» на 180 дней. Об этом сообщило Министерство торговли США, передает ТАСС.

«Я удовлетворяю запрос <…> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий], изданном 15 ноября 2022 года», — говорится в постановлении, подписанном помощником министра торговли США Мэтью Акселродом.

Он добавил, что считает продление этого документа необходимым с точки зрения общественных интересов.

В конце марта Минторг США на 180 дней пролонгировал экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота».

В октябре 2022 года американское министерство торговли временно отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Nordwind Airlines, «Азур эйр», «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «ЮТэйр».

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