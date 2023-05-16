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Законопроект о цифровом рубле планируют принять в июне

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Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о цифровом рубле планируют принять в июне, передает ТАСС.

По его словам, законопроект могут принять в весеннюю сессию Госдумы.

Ранее председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что внедрение цифрового рубля не приведет к существенному оттоку средств со счетов в российских банках.

По ее словам, цифровой рубль изначально является средством для проведения расчетов, а не средством для накоплений.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Центробанк до конца года запустит в обращение цифровой рубль. Также он назвал цифровой рубль абсолютно надежным и прозрачным инструментом.

До этого в ЦБ сообщили разъяснили принцип оплаты покупок цифровыми рублями. Чтобы оплатить покупки при помощи цифровых рублей, необходимо считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

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