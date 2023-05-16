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Владелец Rostic's приобрел все принадлежавшие польскому франчайзи рестораны KFС в России

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Depositphotos

Руководство российской компании «Смарт Сервис» выкупило у польского холдинга AmRest все рестораны быстрого питания KFС на внутреннем рынке РФ. Речь идет о закрытии сделки по приобретению 215 точек за €100 млн, сообщается на сайте европейской фирмы.

Компания «Смарт Сервис» развивает бренд Rostic's на российском рынке. Сделку по приобретению ресторанов у холдинга AmRest одобрили местные регуляторные органы власти, уточняется в пресс-релизе.

«Сделка была закрыта и зарегистрирована сегодня в соответствующих местных органах власти в соответствии с положениями применимых нормативных актов. Окончательная сумма сделки, которая уже была получена AmRest в полном объеме, составила €100 млн», — заключили в пресс-службе AmRest.

После закрытия данной сделки руководство польской компании приняло решение окончательно покинуть российский рынок и прекратить свою корпоративную деятельность на территории страны «навсегда», заключается в материале.

25 апреля в Москве возле станции метро «Маяковская» после ребрендинга открылся флагманский ресторан Rostic's. До конца лета планируется переход около 100 ресторанов KFC под этот бренд.

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