Инвестор из США допустил, что Европа полностью откажется от поставок нефти из России

Американский инвестор Джим Роджерс допустил, что Европа может полностью отказаться от поставок нефти из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Роджерса, Москва в любом случае сможет найти рынки сбыта.

«Это может случиться, но не волнуйтесь, Россия продаст свою нефть. Кто-то купит российскую нефть. Как я уже говорил ранее, ни одна из таких вещей не имеет долгосрочных последствий, потому что люди находят способы обхода», — поделился инвестор.

Он также напомнил про времена холодной войны, когда СССР не продавал нефть Европе.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужны меры против Индии, которая якобы продает российскую нефть Европе.

Благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получила возможность использовать более дешевое сырье. Поэтому большая часть российской нефти попадает в Европу в виде очищенного топлива.