Маск потребовал согласовывать с ним прием на работу каждого нового сотрудника Tesla

Бизнесмен Илон Маск, заявивший ранее о своей готовности уделять больше внимания автопроизводителю Tesla, потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию, сообщает телеканал CNBC.
Журналисты ссылаются на письмо бизнесмена, разосланное работникам Tesla по электронной почте.
«Вице-президенты должны присылать мне список запросов на прием в свой отдел раз в неделю», — говорится в тексте письма.
Маск также заявил, что никто не сможет присоединиться к Tesla, даже в качестве поставщика, пока не будет получено одобрение.
Маск объяснил свое решением желанием разобраться в том, как осуществляется набор сотрудников в компанию.
При этом некоторые сотрудники Tesla, по данным телеканала, связывают решение с «мягкой заморозкой процесса набора персонала».
Ранее сообщалось, что Маск уехал из США во Францию и прибыл в Версальский дворец ради обсуждения проектов американского производителя электромобилей на территории европейской страны.