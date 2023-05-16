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Маск потребовал согласовывать с ним прием на работу каждого нового сотрудника Tesla

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Benjamin Fanjoy/AP

Бизнесмен Илон Маск, заявивший ранее о своей готовности уделять больше внимания автопроизводителю Tesla, потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию, сообщает телеканал CNBC.

Журналисты ссылаются на письмо бизнесмена, разосланное работникам Tesla по электронной почте.

«Вице-президенты должны присылать мне список запросов на прием в свой отдел раз в неделю», — говорится в тексте письма.

Маск также заявил, что никто не сможет присоединиться к Tesla, даже в качестве поставщика, пока не будет получено одобрение.

Маск объяснил свое решением желанием разобраться в том, как осуществляется набор сотрудников в компанию.

При этом некоторые сотрудники Tesla, по данным телеканала, связывают решение с «мягкой заморозкой процесса набора персонала».

Ранее сообщалось, что Маск уехал из США во Францию и прибыл в Версальский дворец ради обсуждения проектов американского производителя электромобилей на территории европейской страны.

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