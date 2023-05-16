Мэр Мариуполя: на «Азовстали» могут открыть цех по изготовлению рельсов и балок

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что на территории завода «Азовсталь» может быть открыт цех по производству рельсов и балок. Об этом Моргун сообщил в интервью ТАСС.

По словам мэра, на «Азовстали» хотят запустить цех по изготовлению рельсов и балок. После же цеха на территории предприятия планируется открыть технопарк.

Моргун отметил, что на «Азовстали» до сих пор продолжается разминирование. Мэр подчеркнул, что «Азовсталь» является одним из самых сложных и трудоемких участков для разминирования во всем Мариуполе.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что комбинат «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстанавливаться в прежнем виде. Он пояснил, что на этом месте будет построен технопарк с «достаточно привлекательным» видом. По словам врио главы ДНР, для реконструкции места комбината будет применен современный, технологический подход к использованию территории, возможностей, коммуникаций, которые будут задействованы без ущерба для экологии.