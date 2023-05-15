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Bloomberg: Центробанк Аргентины поднимет ключевую ставку до 97% годовых на фоне растущей инфляции

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Marcos Brindicci/Reuters

Руководство Центробанка Аргентины с большой долей вероятности поднимет уровень ключевой ставки на 600 базисных пунктов, до 97% годовых. Данное решение будет обусловлено необходимостью введения экстренных мер по борьбе с ростом инфляции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники из Министерства экономики федеративной республики.

Деловое совещание руководства местного валютного регулятора должно пройти сегодня, 15 мая. Источники агентства попросили не раскрывать их имена до объявления соответствующего решения министром экономики Серхио Массой. Темпы роста потребительских цен в республике ускоряются 15-й месяц подряд и к настоящему времени достигли уровня 108,8%, уточняется в статье.

«Инфляция в Аргентине выходит из-под контроля в преддверии президентских выборов <....> Политики изо всех сил пытаются сдержать распродажу песо, который на параллельных рынках потерял 35% своей стоимости по отношению к доллару в этом году. На этом фоне местные монетарные власти повысят базовую ставку на 600 базисных пунктов до 97% в понедельник, одновременно усилив интервенции на валютном рынке», — заключается в материале.

6 апреля интернет-портал News 24 сообщил, что самая сильная за последние 100 лет засуха в Аргентине нанесла большой урон экономике страны. В результате природного катаклизма урожай сои и пшеницы в этом году сократился вдвое, а урожай кукурузы сократился более чем на треть. Именно эти виды агропродукции играли важную роль в экспорте и участвовали в наполнении государственного бюджета.

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