Минфин: задача «раздать госсобственность побыстрее», возобновив приватизацию, не стоит

В России нужно сформировать внутренний розничный инвестиционный рынок, а задача «раздать госсобственность побыстрее», возобновив крупную приватизацию, не стоит. Об этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал в интервью газете «Известия».

«К этому вопросу нужно подойти с другой стороны. У нас нет задачи просто раздать госсобственность побыстрее. Президентом [РФ] поставлена задача по формированию внутреннего розничного инвестиционного рынка», — отметил замминистра.

По словам Моисеева, в рамках формирования розничного инвестиционного рынка в Госдуму внесен законопроект о программе долгосрочных сбережений. Кроме того, планируется реформа индивидуальных инвестиционных счетов. Эти программы позволят гражданам формировать накопления с помощью инвестиций в инструменты фондового рынка. Моисеев уточнил, что, по экспертным оценкам, из программы обязательного пенсионного страхования в программу долгосрочных сбережений могут прийти около 120-140 млн граждан.

В апреле 2023 года глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизацию в России для финансирования проектов и наполнения бюджета.