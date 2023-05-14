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Директор ДТЭК не исключил на Украине отключения света предстоящей зимой

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Unsplash

Проблемы с подачей электричества допускаются на Украине будущей зимой на фоне дефицита импорта. Об этом в эфире канала «Рада» заявил директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.

«Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то к веерным отключениям мы не дойдем в летнем периоде», — утверждает глава украинского предприятия.

По словам Сухарука, проблемы могут возникнуть предстоящей зимой. Сложности объясняются тем, что Украина к началу отопительного сезона войдет с существенно меньшим запасом мощностей.

Другие прогнозы Сухаруком пока не приводятся.

В ноябре сообщалось, что в Виннице и Харькове обустраивали пункты обогрева на случай отключения электричества.

Также в Минэнерго утверждали, что жители ряда областей Украины остались без света после артиллерийских обстрелов. После ударов без света осталась часть населения в Сумской, Черниговской, Харьковской областях Украины.

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