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Москвича оставили без замков во Франции

Baza: москвич хотел продать свои замки во Франции и выяснил, что его опередили

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Depositphotos

Московский предприниматель Юрий Сазонов захотел продать свои замки во Франции, чтобы покрыть долги. Однако оказалось, что кто-то уже продал недвижимость за него, пишет Telegram-канал Baza.

В 2003 году бизнесмен приобрел в европейской стране два замка — «Кусте» (Chateau de Coustet) и «Науде» (Chateau «NAUDE») в регионе Ло и Гаронн. Их стоимость оценивается в €3,5-3,7 млн.

Два года назад Сазонов столкнулся с трудностями в России: на него подали иск в суд, а принадлежащую ему компанию начали банкротить. В результате предприниматель решил продать свое французское имущество через посредника Джамала, с которым его свели знакомые.

Через некоторое время Сазонов захотел проверить, как идет процесс продажи и обнаружил, что замки теперь принадлежат гражданам США Татьяне Бренник и Валентине Хаслам. Российский бизнесмен не знает, кто это. Денег за свою недвижимость в Европе он не получал. Джамал перестал отвечать. Сазонов обратился в правоохранительные органы.

До этого российский миллиардер Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд за заморозку его активов.

Ранее предприниматели рассказали, на что берут кредиты в 2024 году.

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