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Asia Times: нефть из России поступает в Европу в обход санкций при помощи нескольких стран

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Китай, Индия, Сингапур, Турция и ОАЭ помогают России обойти санкции, переправляя российскую нефть в Европу. Об этом пишет Asia Times, ссылаясь на данные доклада финского Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

Евросоюз (ЕС) сократил закупки российских энергоресурсов, однако увеличил поставки нефтепродуктов из стран, которые стали крупнейшими импортерами российской нефти после начала конфликта. Речь идет о Китае, Индии, Сингапуре, Турции и ОАЭ. Так, поставки нефти из России в эти страны за год выросли на 140% в натуральном и на 182% в стоимостном выражении.

По данным CREA, вышеуказанные страны смешивают российскую нефть с нероссийской и экспортируют ее по всему миру — в том числе в страны, поддержавшие и эмбарго, и полоток. Это, в свою очередь, является «серьезной брешью» в режиме санкций.

Аналитики CREA указали на то, что раньше западные санкции в области нефти обходились России в €160 млн ежедневно. Однако сейчас, с учетом возможности обходить эти запреты, доходы российской стороны начали восстанавливаться, так как поставки через другие страны позволяют обеспечивать более высокий спрос на нефть из России и повышают как объемы экспорта, так и цены.

В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler сообщило, что по итогам апреля 2023 года Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в европейские страны на фоне наращивания импорта сырья из России. К концу текущего месяца объемы экспорта данной продукции из азиатского государства в ЕС могут превысить 360 тыс. баррелей в сутки.

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