Выручка крупнейшего китайского производителя чипов SMIC обвалилась впервые за три года

Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC) отчитался о квартальном падении выручки впервые за три года. Об этом сообщает CNBC.

Выручка SMIC в первом квартале года составила $1,46 млрд, что на 20,6% меньше прошлогоднего показателя. В последний раз компания фиксировала снижение продаж лишь в третьем квартале 2019 года. Чистая прибыль упала на 48%, до $231,1 млн.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что такая ситуация произошла из-за того, что на мировом рынке наблюдается избыток предложения на фоне невысокого спроса. Также на результат влияют и санкции, введенные со стороны США.

По данным CNBS, SMIC называют надеждой полупроводниковой китайской промышленности, так как эта компания может составить хорошую конкуренцию TSMC и Samsung. Но технологии компании серьезно отстают от мировых лидеров. В частности, это случилось из-за масштабных ограничений Вашингтона, который ограничил SMIC в доступе к основным инструментам для производства передовых полупроводников.

12 мая один из крупнейших китайских производителей смартфонов Oppo объявил о прекращении работы своего подразделения ZEKU, отвечающего за разработку собственных чипов MariSilicon. Компания объяснила свое решение неопределенностью в глобальной экономике и индустрии смартфонов.