Автор издания Newsweek Анна Скиннер заявила в своей статье, что США продолжают зависеть от России в поставках ядерного топлива.

В материале Скиннер отмечается, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, который может осуществляться только в таких странах, как Россия.

«Москва обладает одними из крупнейших в мире запасов урана», — сказано в статье.

В материале Newsweek также указано, что американские компании дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов. Это говорит о том, что во время конфликта они финансируют как Россию, так и Украину.

Скиннер также говорит о том, что по всей территории Соединенных Штатов насчитывается 93 реактора, обеспечивающих пятую часть национальной энергии. Четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, при этом поступает от «Росатома».

Ранее сообщалось, что власти Японии и Франции в будущем намерены подписать новый документ о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, предусмотрев разработку новых революционных типов реакторов.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не согласится на любые санкции против атомной энергетики России. «Росатом» продолжает строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которая является по сути расширением уже существующей АЭС.