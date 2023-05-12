Эксперты дали прогноз по курсу доллара на середину мая

После окончания майских праздников доллар резко подешевел по отношении к рублю. На это, в том числе, повлияла публикация инфляционных данных США. О том, какой прогноз курса рубля ожидается на середину мая, Life узнал у экспертов.

«Пожалуй, главное событие, которого сейчас ждет мировой валютный рынок, — развязка истории с госдолгом США. Если его потолок таки будет превышен и 1 июня Минфин объявит о дефолте, это резко обрушит, во-первых, доллар, а во-вторых, все активы Правительства США и аффилированных с ним компаний. Поэтому мы видим просадку курса доллара аж с 8 апреля. Сейчас он стоит 76,69 рубля, но может к концу месяца пробить вниз планку в 70 рублей», — сказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

По словам эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, рубль сейчас «быстро наверстывает упущенное». Он отметил, что отвесный обвал валютных пар сейчас происходит из-за того, что уходит дисбаланс спроса и предложения иностранных валют.

«О тех минимумах рубля, что были в начале апреля, вообще не стоит вспоминать без явного обострения геополитического фона. И то это будет временно, поскольку наша экономика быстро адаптируется, переориентируясь с Запада на Восток», — добавил Зельцер.

Ранее сообщалось, что накануне курс доллара США по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи снизился на 5,75 копейки до 76 рублей.