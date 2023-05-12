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Правительство России выделило 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд руб. российским регионам на покрытие части затрат производителей зерновых культур. Информацию об этом пресс-служба российского кабмина опубликовала на своем сайте.

«Российские регионы получат 10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур», — сказано в сообщении.

Деньги выделят из федерального бюджета и направят 65 регионам страны. Затем местные власти перечислят средства местным сельхозпроизводителям, которые смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Отмечается, что правительство пошло на такой шаг для сохранения стабильности на зерновом и продовольственном рынках.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на сообщение источника в Анкаре написало, что участники переговоров по зерновой сделке смогут достичь договоренностей о ее продлении, однако часть из них является сторонниками ограничений возможностей России по пользованию зерновых коридоров.

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