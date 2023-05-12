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Politico: министр финансов Йеллен США обсудит угрозу дефолта с главами банков с Уолл-стрит

Министр финансов США Джанет Йеллен обсудит ситуацию вокруг потенциального дефолта в стране с главами американских банков JPMorgan Chase и Citigroup Джейми Даймоном и Джейн Фрейзер на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Йеллен проведет встречу и с другими влиятельными руководителями американских финансовых учреждений, которые входят в состав в правление лоббистского Института банковской политики. Предполагается, что они обсудить меры по предотвращению дефолта по федеральному долгу. При этом издание отмечает, что члены руководства банков до сих пор не получали никаких прямых предложений от министра финансов Соединенных Штатов.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что намеченные на пятницу переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены при согласии всех сторон, что, однако, «не следует расценивать» как их провал.

До этого стало известно, что запланированная на пятницу, 12 мая, встреча с участием президента США Джо Байдена и лидеров американского конгресса по вопросу повышения потолка госдолга отложена до следующей недели.

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