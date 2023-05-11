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ОПЕК: Россия сократила объемы добычи нефти в марте на 300 тыс. баррелей в сутки

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Dmitry Lovetsky/AP

По итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c, свидетельствуют статистические данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

4 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. При этом отслеживание будет вестись по независимым источникам. Данное решение реализуется в рамках добровольного сокращения добычи сырья сверх установленных ОПЕК квот.

«Производство жидких углеводородов в России в марте сократилось месяц к месяцу на 282 тыс. баррелей в сутки в среднем до 11,1 млн баррелей в сутки. Это включает в себя 9,7 млн баррелей сырой нефти в сутки и 1,4 млн баррелей широкой фракции легких углеводородов (продукта переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата — «Газета.Ru») и конденсата в сутки», — говорится в докладе.

10 мая Министерство финансов (Минфин) России сообщило, что нефтегазовые доходы бюджета страны за первые четыре месяца 2023 года оказались на 52% ниже, чем в тот же период 2022 года, и составили 2,282 трлн рублей. При этом в ведомстве заверили, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню в 8 трлн рублей в год.

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