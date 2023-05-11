Банк Англии повысил базовую учетную ставку до рекордного за 15 лет уровня

Банк Англии 11 мая повысил базовую учетную ставку рефинансирования с 4,25% до 4,5%. Текущий уровень ставки является рекордным за последние 15 лет, пишет газета Daily Mail. Значение ставки сейчас является пиковым с 2008 года, следует из статьи. Ставка была повышена 12-й раз подряд.

Как говорится в публикации, решение регулятора стало «болью» для ипотечных заемщиков, в то время как вкладчикам такое решение не кажется выгодным.

«Базовая ставка была повышена на 0,25 процентных пункта до 4,5%, причинив боль миллионам плательщиков ипотечных кредитов». Около 2,2 млн заемщиков с ипотечными кредитами с переменной ставкой столкнутся с ростом платежей по ним», — отмечается в статье.

Свое решение Банк Англии объяснил тем, что инфляция продолжает оставаться на высоком уровне. В частности, не произошло снижения цен на продукты питания, говорится в материале.

В апреле инфляция в Великобритании снизилась до 10,1% в годовом выражении, сообщал ТАСС со ссылкой на отчет Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.