Депутат Аксаков: механизм исламского банкинга в России может быть запущен с 1 июля

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал запуск механизма исламского банкинга в российских регионах с 1 июля в случае скорого принятия такого законопроекта. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы рассчитываем и плотно работаем над этим, что в течение мая-июня все отработаем, последняя версия законопроекта сейчас уже есть. Соответственно, законопроект будет принят во втором и третьем чтениях, чтобы 1 июля он начал действовать», — сказал Аксаков.

По его словам, отделить нефинансовые операции от финансовых операций в форме исламского банкинга будет сложно. «Здесь придется многое делать вручную», — отметил депутат.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России – Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане — был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предусматривает проведение эксперимента по осуществлению партнерского финансирования в исламских республиках. 24 апреля ЦБ сообщил, что 14 компаний из данных регионов планируют принять участие в эксперименте.

12 марта 2023 года глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой заявил, что Татарстан становится примером, на котором в России отлаживают практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Как отметил глава республики, в частности регион развивает индустрию допустимого в исламе туризма, сферу дозволенной к употреблению мусульманам продукции, халяльную медицину.