Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету

Экс-глава и бизнесмен США Дональд Трамп считает, что республиканцы в конгрессе должны добиваться дефолта по госдолгу США, если нынешняя американская администрация не примет их предложения по бюджету, пишет CNN.

При этом далее Трамп добавил, что дефолта не случится, поскольку «демократы дадут слабину».

Ранее президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке заявил, что весь мир столкнется с проблемами, если в стране наступит дефолт по госдолгу. Он добавил, что в случае дефолта экономика страны столкнется с рецессией и репутации США в мире будет нанесен «чрезвычайный ущерб».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Байдену придется принимать меры, если конгресс не поднимет потолок госдолга.