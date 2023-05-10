Дефицит бюджета РФ за четыре месяца 2023 года составил 3,4 трлн рублей

Дефицит российского бюджета за январь — апрель 2023 года составил 3,4 трлн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

«По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе — апреле 2023 года составил 7 782 млрд рублей, что на 22% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский бюджет в мае 2023 года недополучит около 8,1 млрд руб. нефтегазовых доходов. В апреле Минфин готовился недополучить 113,6 млрд руб., однако в результате было получено еще на 32,4 млрд руб. меньше. В марте реальный объем потери поступлений в бюджет составил 93,1 млрд руб.

В публикации отметили, что ведомство отправит на продажу иностранной валюты в общей сложности 40,4 млрд руб. Данные операции будут проводиться в период с 10 мая 2023 года по 6 июня 2023 года.