Путин поручил рассмотреть вопрос о заключении соглашения по экспорту зерна в КНР

Президент России Владимир Путин дал поручение проработать соглашение по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» для увеличения объемов производства зерна на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири и наращивания его экспорта в КНР. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между РФ и КНР по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» в целях увеличения объемов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объемов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики», — сказано в тексте поручения.

Ранее МИД РФ выступил с заявлением по случаю завершения консультаций замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Вершинина с главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан, в котором сообщил, что представитель российской стороны указал Гринспан на сохранение препятствий для экспорта с/х продукции России.