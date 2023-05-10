Вице-президент ЕК Шефчович: в первом тендере на совместную закупку газа участвуют 77 компаний

В первом тендере на совместную закупку газа участвуют 77 компаний из различных европейских стран. Об этом во время брифинга заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает ТАСС.

«Ответ рынка позитивный, 107 компаний подключились к тендерам. Сегодня в рамках первого тендера 77 компаний разместили суммарные запросы на 11,6 млрд куб. м газа», — отметил Шефчович.

По его словам, первые тендеры пройдут до 15 мая и будут включать в себя запросы на поставку с июня 2023 года по май 2024 года. При этом данные тендеры будут проводиться каждые два месяца.

Он добавил, что Евросоюз пытается привлечь к совместным закупкам как можно больше стран. При этом высокий интерес к закупкам наблюдается со стороны крупных украинских компаний, а также организаций из Молдавии и Сербии.

6 мая Шефчович в интервью Reuters заявил, что Евросоюз запускает механизм совместной покупки газа, чтобы помочь странам заполнить свои хранилища к будущему отопительному сезону. Кроме того, благодаря этой мере ожидается, что цены на топливо будут снижаться.