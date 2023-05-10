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«Ростех» опроверг сообщения, что парк «суперджетов» сократится в пять раз к 2030 году

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» опровергла сообщения о том, что парк самолетов SSJ-100 сократится в пять раз к 2030 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Это старые расчеты, они делались в 2022 году, чтобы предусмотреть в том числе самые негативные сценарии. Сегодня май 2023 года и уже очевидно, что такого не будет», — отметили в «Ростехе».

В госкорпорации уточнили, что Объединенная авиастроительная корпорация, «Иркут» (входят в «Ростех») и другие компании делают все, чтобы Россия была обеспечена самолетами, а текущий парк обслуживался и продолжал летать. В госкорпорации отметили, что ведется сложная системная работа по импортозамещению, создаются собственные комплектующие и агрегаты.

«Возможность ремоторозации на ПД-8 обсуждается, но необходимо смотреть, насколько это экономически целесообразно, тем более, что двигатели SaM-146 тоже никто не списывает со счетов», — подчеркнули в «Ростехе».

В госкорпорации уточнили, что такие двигатели «еще могут летать».

10 мая о возможном сокращении парка «суперджетов» сообщала газета «Коммерсант». Газета ссылалась на расчеты ОАК и «Иркута».

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