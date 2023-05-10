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«Ъ»: к 2030 году количество «суперджетов» может снизиться в пять раз

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

К концу 2030 года в эксплуатации может остаться только 28 самолетов SSJ-100, выяснила газета «Коммерсантъ». Таким образом, парк суперджетов сократится в пять раз. Сейчас в эксплуатации находится более 150 SSJ-100.

Прогноз по сокращению парка «суперджетов» «в условиях дефицита подменных двигателей и отсутствия возможности осуществлять ремонт его «горячей части»» сделали производитель самолета корпорация «Иркут» и Объединенная двигателестроительная корпорация (входят в «Ростех»). При этом в «Иркуте» допустили, что если работы по горячей части будут освоены, то в эксплуатации удастся сохранить 106 самолетов.

Как следует из публикации, сокращение парка суперджетов может произойти из-за выработки установленных на самолетах российско-французских двигателей SaM-146. Сейчас они не поставляются в Россию, а поставка двигателей ПД-8 ожидается в 2024 году.

При этом вопрос с ремонтизацией парка суперджетов пока окончательно не решен, делается вывод в статье. Расходы на это оценочно составят 160–220 млрд рублей, говорится в публикации.

10 апреля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ с предложением о мерах господдержки российской авиаотрасли.

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