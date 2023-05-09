Reuters: Alibaba Logistics запланировала провести IPO в Гонконге на сумму до $2 млрд

Логистическое подразделение Alibaba компания Cainiao Network Technology запланировала привлечь на IPO на бирже в Гонконге до $2 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что первые сообщения о том, что Cainiao Network Technology собирается разместить акции на Гонконгской бирже появились в марте. Тогда технологический гигант Alibaba сообщил, что разделит свой бизнес на шесть подразделений. При этом бизнес-группы смогут заниматься независимым привлечением средств и провести собственное IPO.

По данным издания, Cainiao является одной из крупнейших в мире платформ в сфере логистики и информационных технологий. Она предоставляет клиентам программное обеспечение и данные по складам, перевозчикам и логистическим компаниям. Прибыль компании в период с апреля по декабрь 2022 года составила $6,07 млрд, поднявшись на 22% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Авторы статьи указали, что Alibaba не разглашает потенциальные площадки для листинга других подразделений. Однако Гонконг является предпочтительным местом для вывода подразделений на биржу, так как она находится ближе всего к внутреннему рынку.

В конце марта гонконгское издание South China Morning Post писало, что Компания Alibaba будет разделена на шесть независимых организаций, чтобы ускорить процесс принятия решений. В письме сотрудникам руководство компании сообщило, что шесть организаций будут включать группу по развитию облачного интеллекта, а также пять отделений: электронной коммерции Taobao - Tmall, логистических операций Cainiao, по оказанию услуг на местах, глобальной электронной коммерции и цифровых СМИ и развлечений.