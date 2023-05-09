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Пентагон сообщил о выделении США пакета военной помощи Украине на $1,2 млрд

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Пентагон сообщил о выделении Украине пакета военной помощи в размере $1,2 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

В военном ведомстве заявили, что этот пакет подчеркивает «неизменную приверженность США удовлетворению наиболее необходимых потребностей Украины через предоставление критически важных средств», таких как системы противовоздушной обороны и боеприпасы, для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины «по защите своей территории».

Пакет предусматривает выделение дополнительных систем противовоздушной обороны, оборудования для интеграции западных пусковых установок ПВО с украинскими системами ПВО, боеприпасов для борьбы с беспилотниками, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также «коммерческие услуги по получению спутниковых снимков» и «поддержку мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и жизнеобеспечению», уточняет пресс-служба Пентагона.

3 мая Пентагон сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $300 млн. В этот пакет вошли боеприпасы для РЗСО HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды и противотанковые системы.

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