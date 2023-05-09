Депутат Чаплин перечислил продукты, за изменением цены которых необходимо следить

Российские власти следят за изменением цен на социально значимые продукты, однако рост цен неизбежен. Поэтому сейчас стоит обратить внимание на изменение цен на импортное вино, сыр и колбасные изделия. Об этом изданию «Экономика сегодня» заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.

«Самый важный фактор — курс рубля. Вследствие даже незначительного ослабления национальной валюты начинается рост цен на импортные продукты питания. Сейчас это зависит еще и от того, что товар доставляется в страну по прямому или параллельному импорту с большими сложностями в логистике. Поэтому стоит следить за ценами на импортное вино, сыр, колбасные изделия», — отметил Чаплин.

По его словам, несмотря на то, что в России дефицита продуктов не ожидается, цены на ряд товаров стали «кусаться». В частности, белое вино подскочило в цене на 28%, а сыр подорожал на 23%. Также подорожали продукты из потребительской корзины. Например, хлеб вырос в цене на 6-10 рублей за год, а масло выросло на 11%.

Он добавил, что цены продолжают расти из-за действия инфляции и ослабления рубля. Поэтому импортные товары лишь только продолжат дорожать. Вследствие этого лучше всего обращать внимание на отечественные продукты.

В конце апреля газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков агентства AD Libitum писала, что перед майскими праздниками на российском внутреннем рынке значительно увеличились цены на свиные шеи. Один из основных отрубов для приготовления шашлыка подорожал с 24 апреля сразу на 13%, до 450 руб. за кг. — столь высокого показателя не фиксировали на протяжении последних пяти лет.