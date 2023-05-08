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Копенгаген и Стокгольм заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения

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Depositphotos

Дания и Швеция заключили договор о взаимной поддержке в области газоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы Датского энергетического управления.

Согласно документу, при нехватке газа Дания согласилась оказать помочь в обеспечении поставок шведским потребителям (в том числе домохозяйствам, больницам, аварийно-спасательным службам).

Как отметили в управлении, большая часть природного газа, который использует Швеция, поступает по трубопроводу из Дании.

Во второй половине февраля пресс-служба Евростата сообщила о снижении объема потребления газа странами Евросоюза в августе 2022 года — январе 2023 года на 19,3% относительно среднего показателя за такой же период в последние пять лет.

В конце апреля заместитель директора Союза датских промышленников Троэльс Ранис заявил, что компании, базирующиеся на территории Дании, потеряли оптимальный уровень конкурентоспособности из-за «сверхвысоких» цен на электроэнергию.

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