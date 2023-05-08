Россия и ОАЭ намерены достичь соглашения о торговле услугами и инвестициями к концу 2023 года

Власти России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируют дополнить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ дополнительным двусторонним соглашением. Речь идет о торговле услугами и инвестициями между государствами, сообщается на сайте Министерства экономического развития (Минэкономразвития).

По словам главы ведомства Максима Решетникова, данное соглашение позволит России и ОАЭ расширить цепочки поставок, получить более высокий стандарт защиты инвестиций и другие преимущества. Кроме того, инвесторам и компаниям обеспечат больший уровень доступа на внутренние рынке государств. Все это, как предполагается, должно помочь расширить торговые и деловые связи двух стран.

«Двустороннее соглашение (России и ОАЭ — «Газета.Ru») обеспечит расширение существующих и активизацию новых цепочек поставок, предоставит более высокий стандарт защиты инвестиций, создаст предсказуемую и стабильную правовую среду. Ожидается, что в новом соглашении будут содержаться положения о защите и содействии инвестициям, больший уровень доступа на рынок и более значительные обязательства, чем есть у России и ОАЭ в Генеральном соглашении по торговле услугами», — заключили в ведомстве.

8 мая агентство ТАСС сообщило, что на полях крупнейшего инвестиционного форума в Абу-Даби AIM Congress 2023 8 мая пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума — 2023. Во встрече примут участие представители министерств и ведомств России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В ходе дискуссии «Россия — Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей» обсудят торгово-экономические отношения сторон.