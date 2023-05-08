Импорт горюче-смазочных материалов в Грузию с января по апрель вырос на 7,4% год к году

В Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии сообщили, что импорт горюче-смазочных материалов в страну с января по апрель 2023 года вырос на 7,4% в годовом выражении. Об этом написал ТАСС.

«В период с января по апрель 2023 года импорт горюче-смазочных материалов составил 6,84 тыс. тонн, что на 0,47 тыс. тонн, или 7,4%, больше показателя аналогичного периода прошлого года», — следует из сообщения союза.

Больше всего ГСМ в Грузию за рассматриваемый период поставила Турция — 1,61 тыс. тонн или 23,5% от общего объема поставок. Также горюче-смазочные материалы в Грузию в большом количестве завозились из Ирана (17,5%) и Германии (11,7%).

Доля России объеме импорта ГСМ в Грузию не была указана. По данным за январь-март 2023 года она составляла 5,4%.

Согласно статистике Росстата, цены на бензин в России с начала 2023 года почти не изменились. Сейчас литр АИ-95 в среднем по стране стоит 51,41 рубля. Дизель даже подешевел на 0,5 процента - до 58,2 рубля за литр. В 2022 году бензин подорожал на 1%, дизель – на 10%.