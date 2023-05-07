ОАК в течение двух лет выполнит план по импортозамещению в гражданской авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выполнит в срок план по импортозамещению самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, несмотря на сокращение выделенного времени на два года. Заявление об этом сделал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Планы по импортозамещению, которые были у нас по Sukhoi Superjet и МС-21, по задаче, которую поставили нам Ростех и Минпромторг, были сдвинуты влево на два года, и то, что мы планировали завершить в 2025-2026 году, должно быть завершено в 2023-2024 году. Успеваем, действуем по графику», — сказал он.

Во второй половине апреля генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации Ростех) Александр Войт сообщил, что магистральный самолет Ту-214 с российским оборудованием выпустят к концу 2023 года.

В середине февраля специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил мнение, согласно которому не нужно стараться импортозаместить все до последнего болта.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России попросил правительство пересмотреть сроки перехода на российские IT-решения.