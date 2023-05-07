Tagesschau: власти ФРГ не планируют выделять федеральным землям средства на беженцев

Власти Германии не планируют выделять федеральным землям новые средства на беженцев. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на проект решения немецкого правительства.

По информации телеканала, власти Германии ссылаются на высокие расходы на беженцев. В частности, речь идет о выделении средств на их проживание и покрытие до 75% расходов на их аренду, включая отопление. Уточняется, что в прошлом году на это потратили порядка €3 млрд.

5 мая глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила за ужесточение процедур предоставления убежища в Евросоюзе. По ее мнению, миграционная политика должна быть более ориентированной на ограничение числа беженцев, поэтому система предоставления убежища должна быть реформирована.

Ранее издание Le Figaro писало, что в ФРГ начались массовые протесты из-за большого потока беженцев с Украины. В публикации отмечалось, что немцы обеспокоены проблемами с безопасностью и нехваткой жилья из-за наплыва мигрантов.