Глава RBI Штробль заявил, что «дочку» Raiffeisen в РФ могут продать или вывести из группы

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) может вывести российскую «дочку» из периметра группы или продать ее. Причем это может произойти к концу третьего квартала 2023 года. Об этом заявил гендиректор RBI Йоханн Штробль, передает «Интерфакс».

«Если все будет развиваться в рамках наших планов, то среди опций, которые больше зависят от нас, — это выделение бизнеса в отдельную структуру. Текущий план предусматривает, что это может произойти не ранее конца третьего квартала», — отметил Штробль.

По его словам, сейчас RBI рассматривает два варианта развития событий, которые требуют получения ряда одобрений от тех или иных структур. При этом если Райффайзенбанк будет продан, то сделку хотелось бы провести за один квартал.

Он добавил, что компания не будет продавать российскую структуру по любой цене. То есть существует приемлемый уровень, по которому сделка может произойти.

Ранее в субботу директор по инвестициям компании «Локоинвест» Дмитрий Полевой заявил, что укрепление курса рубля по отношению к другим валютам произошло из-за того, что Raiffeisen Bank решил закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной «дочки».