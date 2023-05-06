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Bloomberg: Байден пока не готов ссылаться на 14-ю поправку, чтобы избежать дефолта США по госдолгу

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Elizabeth Frantz/Reuters

Власти США пока не готовы ссылаться на 14-ю поправку к Конституции, чтобы избежать дефолта страны по выплатам по суверенному государственному долгу. Однако в дальнейшем обсуждение подобной меры возможно, приводит слова президента Джо Байдена агентство Bloomberg.

Глава США не исключил вероятности обсуждения данной меры в преддверии встречи со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Переговоры должны пройти на следующей неделе. Если эта мера получит одобрение, то власти страны смогут продолжить наращивать долги, ссылаясь на положение Конституции, в котором говорится, что обоснованность государственных долгов «не подлежит сомнению», уточняется в статье.

«Я еще не добрался туда (до обсуждения возможности ссылаться на 14-ю поправку Конституции США — «Газета.Ru»)», — заявил Байден.

В то же время допущение такой возможности со стороны президента США указывает на то, что взгляды внутри администрации Белого дома на подобный сценарий начали постепенно меняться. Однако главным препятствием на пути к разрешению подобной меры являет риск дальнейших судебных разбирательств касательно законности такого решения, заключается в статье.

4 мая агентство ТАСС со ссылкой на аналитический материал Совета экономических консультантов при Белом доме сообщило, что длительный дефолт в США может привести к падению ВВП страны на 6,1%. Кроме того, при таком сценарии экономика государства потеряет 8,3 млн рабочих мест.

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