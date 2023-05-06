The Economist: госдолг США угрожает мировой экономике, но Вашингтон не спешит что-то делать

Из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, однако Штаты не спешат как-то исправлять ситуацию. Об этом пишет The Economist.

США либо столкнутся с дефолтом по суверенному долгу, либо должны будут резко сократить государственные расходы. И тот, и другой вариант окажутся разрушительными для мировых рынков. Дефолт подорвет доверие к самой важной финансовой системе мира, а серьезные сокращения бюджетных расходов спровоцируют глубокую рецессию. Однако потолок госдолга – чисто политическое творение, в котором нет экономического смысла. При этом политического решения сложившейся проблемы в Штатах нет, так как чиновники в своих обсуждениях заходят в тупик.

В публикации отметили, что мировой рынок надеется, что политики в США смогут договориться и найдут выход из тупика. Если это произойдет, и потолок госдолга снова повысят, «бюджетная гимнастика» вновь пропадет из поля зрения. Причем такая ситуация крайне нежелательна, так как основа финансовой системы страны с каждом разом становится менее стабильной.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что отсутствие желания что-либо менять в своей экономической политике со стороны американских чиновников несет в себе колоссальные проблемы. Отсутствие жестких реформ уже привело к тому, что налоги не повышаются, а демократам становится все сложнее разрабатывать устойчивый план для налогово-бюджетной политики. При этом изменения в экономической политике, скорее всего, произойдут в случае жесточайшего кризиса. Однако тогда будут действительно драконовские сокращения расходов, которые спровоцируют тяжелую рецессию.

В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме, которое было направлено руководству конгресса, что власти могут исчерпать возможности обслуживания госдолга по причине достижения его лимита к 1 июня.