Вице-премьер-министр Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по второму железнодорожному пути Крымского моста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Хуснуллина, благодаря самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста.

«Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», — написал вице-премьер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля. По его словам, все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому «есть вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока».

До этого Марат Хуснуллин сообщал о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части Крымского моста.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, который привел к возгоранию цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате обрушились два пролета моста, погибли пять человек.