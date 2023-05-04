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Сбербанк: обращения про списание бонусов носят единичный характер

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Обращения клиентов Сбербанка в связи со списаниями бонусов лояльности «Спасибо» в одностороннем порядке носят единичный характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

«Обращения клиентов по данной теме являются единичными <...> при общей аудитории программы лояльности в 67 млн человек», — говорится в сообщении.

Как указали в кредитной организации, решение об одностороннем списывании бонусов принимается лишь в случае нарушения правил программы лояльности или по истечении срока хранения бонусов, он составляет два года.

«Каждое обращение проверяется банком, по итогам проверок банк уведомляет клиента о принятом решении», — сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали о жалобах от некоторых клиентов на односторонние списания бонусов у клиентов Сбербанка.

В апреле стало известно, что Сбербанк возобновляет выпуск пластиковых детских СберКарт с различными дизайнами.

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