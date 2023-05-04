Путин рассказал, что западные телепрограммы умалчивают о проблемах в экономике

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым рассказал, что периодически смотрит западные телепрограммы, и в них умалчивают экономические проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

«Я смотрю западную аналитику, иногда смотрю информационные программы европейские, американские, но это замалчивается напрочь, просто об этом никто фактически не говорит на экспертном уровне», — поделился своими впечатлениями глава государства.

В свою очередь Решетников отметил, что многим странам пришлось бороться с последствиями пандемии коронавируса за счет крупных кредитов, это спровоцировало разгон инфляции. По мнению министра, Западу придется за это расплачиваться, не реагировать на рост инфляции невозможно.

Ранее сообщалось, что глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о риске раскола мира на враждующие экономические блоки.