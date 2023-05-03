Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт планирует закупать газ из Турции и Азербайджана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Турцию заявил, что Будапешт ведет переговоры с Анкарой о закупке турецкого газа и транзите азербайджанского газа в Венгрию через территорию Турции. Его слова приводит РИА Новости.

«На транзитную роль Турции мы рассчитываем и в последующий период. Прежде всего в связи с тем, что оформляется договор с Азербайджаном о покупке азербайджанского газа», — заявил он.

По его словам, возможность доставить в Венгрию азербайджанский газ появится, только если Турция предоставит для этого транзитную возможность.

Также он отметил, что Будапешт ведет переговоры с турецкой энергетической компанией Botas о том, чтобы покупать турецкий газ тоже.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что республика готова в два раза увеличить поставки природного газа в Европу к 2027 году.

Президент принял участие в официальной церемонии подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между операторами газотранспортных систем Азербайджана (Socar), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream) и Болгарии («Булгартрансгаз»). Он подготовлен в рамках совместной инициативы Solidarity Ring о повышении безопасности и увеличении объема поставок природного газа в страны Евросоюза.