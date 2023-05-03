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В Минфине Украины выступили против допвыплат военным

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РИА Новости

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ведомство против возвращения выплат в 30 тысяч гривен (815 долларов) военным, которые находятся в тылу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские власти должны будут потратить на выплаты 4,6 млрд долларов.

«Единственный выход — внести изменения в бюджет, на год «цена вопроса» в 170 млрд гривен (4,6 млрд долларов) дополнительных расходов, предусмотреть увеличение налогов, в частности, НДС на 4%, увеличить военный сбор в три раза», — сказал Марченко.

2 мая Министерство финансов Украины заявило, что за март государственный долг республики вырос на $3,9 млрд и достиг $119,9 млрд. В украинском финансовом ведомстве также указали, что государственный внешний долг равняется $78,51 млрд, а внутренний — $41,4 млрд.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил, что к концу 2023 года объем госдолга страны может составить $173 млрд, что является рекордным показателем. По его словам, собственные доходы украинского бюджета вчетверо ниже поступающего объема западной помощи, то есть госдолг страны составляет 300% ее доходов.

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