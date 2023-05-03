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В АТОР заявили, что туроператоры не зафиксировали рост иностранного турпотока в Россию

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Depositphotos

Российские туроператоры не зафиксировали рост потока иностранных туристов в Россию в 2023 году. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Ранее 3 мая интернет-издание РБК со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ России написало, что в первом квартале (январь — март) 2023 года число поездок иностранных граждан в Россию выросло на 17,6% относительно аналогичного периода 2022 года. Среди лидеров по въезду назвали граждан Узбекистана. Рост составил 81% по сравнению с 2022 годом, до 818 тыс. человек.

«Те страны, которые прозвучали в числе лидеров, там много людей с двойными паспортами, российскими в том числе. <...> По оценке туроператоров, такого турпотока, который есть по данным пограничников, нет. Эти люди приезжают с частными целями, с какими-то другими вопросами. Мы не видим такого всплеска именно в классическом въездном туризме», — сказала она.

Во второй половине апреля в АТОР рассказали, что россияне нашли способ сэкономить на отдыхе, сокращая продолжительность отпуска.

Накануне в АТОР сообщили о снижении цен на проживание в отелях со стороны турецких отельеров при условии падении спроса на отдых в этой курортной стране со стороны россиян.

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